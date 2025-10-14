Junto a Tassano, Valdés inauguraró la Plaza Mercosur en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés inauguró este martes junto al intendente de la ciudad, Eduardo Tassano las obras de puesta en valor de la Plaza Mercosur, ubicada en la rotonda de la Virgen de Itatí en el barrio 17 de Agosto de la capital provincial. La intervención forma parte de un plan integral de urbanización y recuperación de espacios públicos impulsado por la Provincia y el Municipio.

La remodelación incluyó la creación de un sector gastronómico, nuevas áreas recreativas, equipamiento deportivo, senderos peatonales, iluminación LED, mobiliario urbano, veredas accesibles y renovación de baños públicos. En total, se incorporaron 2.000 m² de sectores de juegos infantiles, con suelo de goma y estructuras adaptadas para personas con movilidad reducida.

“Recuperar espacios públicos es central para mejorar la calidad de vida”, afirmó Valdés durante su discurso, y destacó otras intervenciones en la capital como las de la Costanera y plazas céntricas. Además, anunció futuras obras en la Terminal de Ómnibus y el Mercado Central, y remarcó que se trabajará en mejorar la seguridad en la zona con la colocación de cámaras y patrullaje policial.

Por su parte, el intendente Tassano señaló que esta intervención se enmarca en una política que ha alcanzado la mejora de más de 250 espacios públicos en la ciudad. También mencionó la reducción del porcentaje de calles de tierra del 60% al 10% y el avance del plan de iluminación LED, que ya cubre el 90% de la ciudad.

El secretario de Infraestructura Municipal, Matías Cabrera, explicó que la plaza tiene más de 33.000 m² y que hoy ofrece más de 3.000 m² de áreas de esparcimiento seguras, gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Municipio.

El acto contó con la participación de autoridades provinciales, municipales, legisladores, funcionarios y vecinos de la zona. Tras los discursos se realizó el tradicional corte de cintas y descubrimiento de una placa conmemorativa.