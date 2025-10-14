Estudiantes de Cruz Roja Corrientes harán una muestra de salud abierta al público

En el marco de la “Semana del Estudiante de Cruz Roja”, alumnos y docentes del Instituto de Formación y Capacitación de Cruz Roja Argentina Filial Corrientes realizarán una exposición abierta sobre salud en la peatonal Junín. La actividad tendrá lugar el miércoles 15 de octubre por la mañana y el viernes 17 por la tarde, con entrada libre y gratuita.

Una experiencia educativa y participativa

Durante ambas jornadas, la comunidad podrá conocer de cerca el trabajo que desarrollan los estudiantes de las carreras de Enfermería, Laboratorio de Análisis Clínicos, Instrumentación Quirúrgica y Radiología.

El evento incluirá demostraciones de RCP (Reanimación Cardiopulmonar), charlas sobre prevención del cáncer de mama y otras actividades de concientización vinculadas al cuidado de la salud y los primeros auxilios.

La muestra busca acercar la labor sanitaria a la comunidad, visibilizando los proyectos y aprendizajes de los futuros profesionales de la salud, además de difundir los valores humanitarios que distinguen a la institución.

Más de un siglo formando profesionales en salud

La presidenta de Cruz Roja Argentina Filial Corrientes, Mariela Contreras, subrayó la importancia del evento: “Es muy importante este tipo de actividades porque permiten mostrar a la comunidad la calidad educativa en la formación de nuestros estudiantes. Verlos compartir lo que aprenden, nos llena de orgullo”.

Con más de 104 años de trayectoria, la Cruz Roja Filial Corrientes continúa formando técnicos con vocación de servicio. Actualmente, integra una red de 35 institutos de nivel superior en todo el país y ofrece cuatro carreras con título oficial y validez nacional: Enfermería, Laboratorio de Análisis Clínicos, Radiología e Instrumentación Quirúrgica.

Fechas y horarios