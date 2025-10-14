La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumuló 31,8% en los últimos doce meses

Tal como estimaban las consultoras privadas, la inflación tuvo una leve aceleración en septiembre: fue del 2,1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este dato, la variación para los últimos doce meses fue de 31,8% y acumuló 22% en lo que va del 2025.La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) -por subas en el precio de los alquileres-, seguida de Educación (3,1%).

La cifra que dio a conocer esta tarde el organismo que conduce Marco Lavagna se registró en un mes de alta volatilidad cambiaria. Luego de la elección en la provincia de Buenos Aires, con la derrota por 13 puntos porcentuales de La Libertad Avanza (LLA), el dólar oficial tocó el techo de la banda cambiaria, por lo que se temía del traspaso a precios.

En septiembre, las divisiones de mayor aumento fueron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) por el impacto de las subas en los alquileres, al igual que Transporte (3%) y Educación (3,1%), categoría que muestra el mayor aumento (62,2%) en los últimos 12 meses, duplicando el promedio general.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas (1.9%), el de mayor incidencia, se ubicó por debajo del promedio general.

A diferencia de los meses anteriores en los que se ubicaron entre los de mayor aumento, en septiembre moderaron sus subas los rubros Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%). Este último muestra una suba del 48,7% en el último año.

