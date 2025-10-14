Asaltó una joyería con un arma de fuego y lo atraparon los vecinos

Un rápido accionar de un empleado y transeúntes frustró un robo calificado en grado de tentativa que apuntaba a sustraer joyas valuadas en casi 4 millones de pesos de un local comercial ubicado sobre avenida Libertad de la capital correntina.

El hecho ocurrió este martes, cuando efectivos que patrullaban por la zona observaron un forcejeo en la vereda Norte de la avenida Libertad y la intersección con J.R. Fernández.

Robo a mano armada y persecución en la calle

La víctima, identificada como empleado de la joyería (avenida Libertad N.° 5000), relató que un sujeto con casco de moto ingresó al local, lo amenazó con un arma de fuego calibre 22 y le propinó varios golpes con la culata para sustraer paños exhibidores de joyas (cadenas, pulseras y anillos bañados en oro y plata).

La reacción fue inmediata: al momento de salir, el ladrón fue confrontado. Un transeúnte le arrojó una escalera de madera, impidiendo que subiera a la motocicleta de alta cilindrada donde lo esperaba un cómplice que logró darse a la fuga.

La víctima y otras personas lograron reducir al asaltante en el piso. Al arribar, el personal policial aprehendió al sujeto, identificado como Yonatan Aquino, y secuestró en el lugar el arma de fuego y los paños de joyas. El valor total de los elementos recuperados y entregados a la propietaria fue de $3.925.000.

El Fiscal de turno, Raúl Alfredo Pasetto, ordenó el inicio de actuaciones por robo calificado en grado de tentativa y solicitó la realización de pericias sobre el arma, el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad y la contabilidad de los elementos recuperados.