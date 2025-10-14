Pesar en la Iglesia correntina por la muerte del padre Juan Rojas

El Arzobispado de Corrientes informó este martes con gran pesar el fallecimiento del padre Juan Rojas.

El sacerdote falleció en horas de la siesta de este martes, y desde la Iglesia local pidieron oraciones por el eterno descanso de su alma.

Asimismo, recordaron al padre Juan Rojas como un pastor cercano y comprometido con su comunidad, y elevaron plegarias para que “brille para el querido padre Juan la luz que no tiene fin”.

Despedida del padre Juan Rojas

El comunicado también invoca la protección y consuelo de la Virgen de Itatí, patrona de los correntinos. “Pedimos a la Tierna Madre de Itatí que acompañe y consuele con su ternura a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad que tanto lo ha querido”.

Los restos del sacerdote serán velados desde esta tarde en la parroquia San Benito, su comunidad pastoral, donde los fieles podrán despedirlo en un clima de gratitud, oración y fe.

La Misa exequial será celebrada mañana a las 10:00, presidida por monseñor José Adolfo Larregain y concelebrada por sacerdotes que deseen acompañar este momento de oración y despedida.