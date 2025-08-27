¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Boletín Oficial

Elecciones de octubre: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados

El Gobierno nacional publicó este miércoles los montos que percibirán quienes estén involucrados en los comicios que se realizarán en todo el país.

Por El Litoral

Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 07:51

El Gobierno nacional estableció a través de la Resolución 347/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán, los montos que cobrarán las autoridades de mesa, los delegados judiciales y los delegados tecnológicos en las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 26 de octubre en todo el país.

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados en las Elecciones 2025

Según la normativa, quienes sean designados como autoridades de mesa percibirán $40.000 por la jornada electoral, más otro pago de $40.000 en caso de completar las capacitaciones previas organizadas por la Justicia Nacional Electoral.

Los delegados de los locales de votación, a cargo de la organización general del comicio, recibirán un viático de $80.000. En tanto, los delegados judiciales que realicen reportes de incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral percibirán $40.000.

Por su parte, los delegados tecnológicos, encargados de verificar la identidad de los electores mediante sistemas biométricos, recibirán $120.000.

Cuánto se cobrará en las elecciones nacionales

  • Autoridades de mesa: $40.000
  • Participantes en actividades de capacitación: $40.000
  • Delegados en locales de votación: $80.000
  • Delegados judiciales: $40.000
  • Delegados tecnológicos: $120.000

Cómo se cobrará el viático electoral

La Resolución también incorpora nuevas modalidades de cobro. Los pagos podrán realizarse por transferencia bancaria o a través de billeteras virtuales, además de las opciones ya vigentes mediante la aplicación del Correo Argentino o en forma presencial en sus sedes.

El texto aclara que el derecho a percibir los viáticos prescribirá a los 12 meses de la elección, y que será la Justicia Nacional Electoral la encargada de verificar el cumplimiento efectivo de las funciones y de informar al Correo Argentino quiénes están habilitados para cobrar.

TN

