El inesperado comentario de Donald Trump tras el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Este martes, Taylor Swift sorprendió y emocionó a todos al anunciar su compromiso con Travis Kelce. Sin dudas, las redes sociales estallaron y en cuestión de minutos se volvieron tendencia.

Para no ser menos, Donald Trump también quiso ser protagonista y opinó sobre la linda noticia. El presidente de Estados Unidos fue consultado durante una reunión del gabinete su opinión sobre la próxima boda.

Sorpresivamente, dejando de lado su odio por la cantante, elogió a Swift tras la noticia de su compromiso. "Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona estupenda, así que les deseo mucha suerte".

Taylor Swift y Travis Kelce se casan: así fue la propuesta de matrimonio

El mundo del espectáculo se ha detenido con la emocionante noticia: Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente comprometidos. La pareja, que ha cautivado a millones de seguidores, dio la noticia a través de una publicación conjunta en Instagram, poniendo fin a casi dos años de noviazgo.

En la publicación, la pareja compartió varias fotos, incluyendo una en la que se puede ver a Kelce arrodillado frente a la superestrella del pop. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, escribieron con humor en el pie de foto, haciendo referencia a los trabajos de la película "High School Musical". Las fotos también revelan el hermoso anillo de compromiso de Swift, una banda dorada con un enorme diamante, así como imágenes de la pareja abrazándose en un romántico jardín de flores.

La historia de amor de la pareja comenzó en 2023, cuando Travis Kelce confesó su admiración por la cantante en el podcast New Heights. En ese momento, el jugador de la NFL expresó su decepción por no haber podido darle una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante uno de los conciertos del Eras Tour en Kansas City.

Poco después, Swift asistió por primera vez a un partido de los Kansas City Chiefs, y el resto es historia. La cantante se convirtió en una presencia habitual en los juegos de su ahora prometido, y Kelce, por su parte, asistió a varios de los conciertos de Swift antes de que la gira concluyera en diciembre de 2024.

En los últimos meses, la pareja ha consolidado su relación. Swift asistió a la Tight End University de Kelce y la pareja pasó tiempo con sus amigos y la familia de la cantante. En un momento clave, a principios de este mes, Swift se unió a Kelce en su podcast, donde compartió su versión de cómo se enamoró del jugador.

La cantante describió el primer paso audaz de Travis como si estuviera en una película de los años 80. “Se sintió más como si estuviera en una película de John Hughes de los años 80, y él estaba afuera de mi ventana con un boombox diciendo: ‘¡Quiero salir contigo! ¿Quieres tener una cita conmigo? ¡Te hice una pulsera de la amistad! ¿Quieres salir conmigo?’”, reflexionó Swift. “Yo estaba como, ‘Si este tipo no está loco, esto es básicamente lo que he estado escribiendo en canciones deseando que me pase desde que era adolescente’”, agregó.

FUENTE: minutouno.com