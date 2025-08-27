Cuál es la sanción que Fifa impuso a Argentina para el partido contra Venezuela

Luego del empate de Argentina en el Monumental por 1-1 ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, la Fifa decidió sancionar al seleccionado de Lionel Scaloni con una tribuna que será ocupada por público infantil y organizaciones no gubernamentales.

"Se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones. Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios", indica el comunicado que lanzó AFA junto a la venta de entradas.

Y siguió: "La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol. Para ello, de cara al encuentro ante Venezuela, se llevarán a cabo distintas acciones complementarias buscando la concientización de la parcialidad albiceleste".

Cabe aclarar que el ente regulador del fútbol mundial ya abrió un expediente anteriormente tras cánticos racistas en el duelo ante Brasil, que Argentina ganó por 4-1, en el que se indicaba que la Albiceleste jugaría con público reducido ante Colombia, aunque finalmente se desestimó y el encuentro frente a los Cafeteros se jugó a estadio lleno.

El próximo partido de los campeones del mundo será el próximo jueves 4 de septiembre contra Venezuela en el Monumental por la jornada 17 de las Eliminatorias desde las 20.30. Los de Scaloni ya se encuentran clasificados para el Mundial 2026 mientras que la Vinotinto va en busca de su primera cita en el torneo más importante de selecciones.

TyC Sports