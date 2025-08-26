Playa Arazaty: la municipalidad ofrece clases gratuitas de Calistenia

La Municipalidad de Corrientes informó este martes que ofrecerá clases gratuitas de calistenia en la playa Arazaty de la ciudad capital. La actividad forma parte del programa Muni Joven y está dirigida a jóvenes y adultos desde los 16 años con inscripción previa y presentación de certificado médico apto.

La actividad está orientada a personas desde los 16 años y requiere de inscripción previa y certificado médico. Las clases se dictan los días lunes, miércoles y viernes, de 14 a 16, y están a cargo de los instructores Maximiliano Giménez y Dante, quienes acompañan a los participantes en el aprendizaje y perfeccionamiento de técnicas.

La subsecretaria de Modernización, María Cruz Silvero, remarcó que “este espacio está pensado para que los jóvenes puedan desarrollar una actividad deportiva al aire libre, en un lugar icónico como lo es la playa Arazaty”. Además, recordó que el parque fue inaugurado el año pasado por gestión del intendente Eduardo Tassano y el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo “Cuqui” Calvano.

Silvero también subrayó que el objetivo de esta iniciativa es “promover el deporte y crear espacios de recreación, contención y diversión”, destacando el impacto positivo que tiene la actividad física en la prevención de problemáticas sociales.

Por su parte, el profesor Maximiliano Giménez explicó que la calistenia es un deporte en pleno crecimiento en la región: “Se practica al aire libre, utilizando el propio peso del cuerpo. No se requieren muchos materiales, solo unas barras básicas y, si hay arena, mucho mejor”.

También valoró el apoyo institucional: “Gracias a la gestión del intendente Tassano y de Cuqui Calvano, pudimos concretar el primer parque de calistenia de la ciudad. Hoy no solo se suman jóvenes de Corrientes, sino también de la provincia del Chaco”.

Con entusiasmo, invitó a la comunidad a sumarse: “Me gustaría que quienes ven nuestros entrenamientos no se queden solo mirando. Que pregunten, se acerquen y se animen. La calistenia está en auge y queremos que siga creciendo en Corrientes”.

Uno de los participantes, Santiago, compartió su experiencia: “Es mi primera vez con este deporte y me parece muy interesante. Ayuda mucho con la fuerza corporal, la estabilidad de brazos y la fuerza de muñeca. Lo recomendaría a personas de cualquier edad”.

Finalmente, se informó que quienes estén interesados en participar pueden inscribirse a través de las redes sociales de Muni Joven.