Comienzan las quemas controladas de invierno en el Parque Nacional Mburucuyá

La Intendencia del área protegida informa que este miércoles iniciará la Temporada de Quemas Prescriptas de Invierno 2025, en el marco del desarrollo del Plan de Gestión 2019-2029 del Parque Nacional Mburucuyá.

Las tareas de manejo con fuego se desarrollarán de forma escalonada y bajo estricto control, con el objetivo de promover la renovación de pastizales, conservar la biodiversidad y prevenir incendios no deseados.

Durante el primer día, las quemas se realizarán en el sector centro-sur del área protegida, cerca de la zona conocida como Lagunas Enfrentadas, sin afectar el acceso general al Parque. Sin embargo, este jueves se cerrará completamente el Parque Nacional al público, ya que se intervendrá una unidad ambiental próxima al Centro de Visitantes y al área de uso público Santa Teresa.

El operativo se extenderá hasta el 10 de septiembre e involucra a combatientes forestales, guardaparques, técnicos y bomberos voluntarios, trabajando de manera conjunta con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, bajo las autorizaciones de la Administración de Parques Nacionales y con el respaldo del Ministerio de Seguridad de la Nación.