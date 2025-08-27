Secuestran televisores de dudosa procedencia en allanamientos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que este martes, en el marco de dos órdenes de allanamiento, se procedió al secuestro de varios objetos de dudosa procedencia.

Los operativos se realizaron en viviendas ubicadas sobre calle Mburucuyá, entre José Hernández y Santa Lucía, y en la intersección de Los Alpes y Haití en el barrio San Marcos.

En esta última dirección, el personal policial incautó tres televisores LCD, cuya propiedad y procedencia no pudieron ser justificadas por el residente del lugar.

Los elementos fueron secuestrados de manera preventiva y trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde continúan las actuaciones judiciales en curso.