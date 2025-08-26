Por las elecciones, no habrá clases el viernes y lunes en las escuelas de Corrientes

Corrientes se prepara para un fin de semana marcado por el movimiento electoral. Este domingo 31 de agosto se llevarán adelante los comicios y, como es habitual, las escuelas que funcionarán como centros de votación suspenderán sus actividades. Según pudo saber El Litoral tanto el viernes como lunes no habrá clases en las instituciones en las que se emite el sufragio.

En total, 337 establecimientos escolares de toda la provincia estarán afectados, lo que implica que no habrá clases desde este viernes 29 de agosto hasta el lunes 1 de septiembre inclusive.

Un fin de semana extra largo

La medida busca garantizar que los edificios estén listos para recibir a miles de correntinos que se acercarán a emitir su voto y que luego puedan ser reacondicionados para el regreso a las actividades escolares. De esta manera, los estudiantes tendrán un fin de semana extra largo.