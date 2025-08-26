Llega el jueves de “Bonita Aniversario” con el Banco de Corrientes: 40% de descuento y 9 cuotas sin interés

El Banco de Corrientes celebra el cierre de su Mes Aniversario con una propuesta imperdible para sus clientas: este jueves 28 de agosto llega una edición especial de los tradicionales “Jueves de Bonita”, bajo el nombre “Bonita Aniversario”, con beneficios únicos y exclusivos para las mujeres que poseen la tarjeta VISA Bonita, en sus tres versiones: Classic, Gold y Signature.



Durante toda la jornada, se podrá acceder a un 40% de reintegro en sus compras realizadas en comercios adheridos, además de la posibilidad de financiar sus consumos en hasta 9 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. La misma se podrá abonar con tarjeta Bonita, sea físicamente, o a través de la billetera MÁSBanCo MODO. Esta promoción representa una oportunidad ideal para aprovechar descuentos significativos y planificar gastos con mayor comodidad.

Con esta iniciativa, el Banco de Corrientes reafirma su compromiso con el desarrollo económico de la provincia, brindando herramientas concretas para fomentar el consumo local, apoyar a los comerciantes correntinos y acompañar a las familias en su día a día. La acción busca fortalecer el vínculo entre la entidad financiera y sus clientes, ofreciendo beneficios tangibles que impactan positivamente en la economía regional.

Para conocer el listado completo de comercios adheridos, así como las bases y condiciones de la promoción, ingresar a www.promosdelbanco.com.