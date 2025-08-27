Una de las protagonistas de Patito Feo se bajó de la obra: quién será el reemplazo

Después del gran éxito que tuvo en el año 2007, Patito Feo vuelve, pero en el teatro. La noticia tomó por sorpresa a todos los fans, aunque muchos se mostraron decepcionados al conocer al elenco, ya que Brenda Asnicar y Laura Esquivel, protagonistas de la novela, no serán parte de este proyecto.

Cuando se confirmó que se llevará a cabo la obra de teatro, dieron a conocer que Albana Fuentes y Julieta Poggio iban a ser las nuevas caras de esta ficción, dándole vida a Patito y Antonella.

Sin embargo, en los últimos días, en Puro Show revelaron que una de las protagonistas decidió bajarse de su papel."Hay quilombo y todavía no debutó. Primero, las llamaron a Brenda Asnicar y Laura Esquivel y las dos dijeron que no, y en su lugar llamaron a Albi Fuentes y Juli Poggio. Pero, Albi se bajó. Esto ya viene mal parido", comenzaron diciendo.

Además, fue la propia protagonista de La Sirenita, quien salió a confirmar su baja en Los Profesionales de Siempre: "No lo voy a hacer al final. Me lo ofrecieron, estuvimos charlando y todo, pero sentí que en este momento necesitaba bajar un poco toda la data de Sirenita porque terminó el domingo pasado y, al otro día, ya tenía reuniones para charlar sobre el proyecto".

"Ese mismo sábado tenía que empezar a ensayar, entonces hablé con el director, sentí que necesitaba procesar todo lo que pasó que fue muy intenso y muy nuevo para mi a nivel emocional y físico, y decidí dar un pasito al costado", concluyó la joven artista.

De esta manera, solo Poggio quedó como protagonista y hasta el momento no se reveló quién será el reemplazo de Albana para que pueda interpretar el papel protagónico de la obra de teatro, que tiene como fecha de estreno en el mes de septiembre.

FUENTE: minutouno.com