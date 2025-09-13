Atraparon al narco de los $50 millones de recompensa

"Plata o plomo” decía la remera que el viernes a la noche llevaba puesta el capo narco Waldo Alexis Bilbao cuando los agentes de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe penetraron las tres puertas del bunker en el que se refugiaba con su esposa y sus hijos. Estaba prófugo desde 2023.

Por Waldo Bilbao y su hermano Brian (al que aun falta agarrar) el Gobierno de Santa Fe había ofrecido una recompensa nunca vista: 50 millones de pesos. Sorprendentemente, el hombre se escondía en pleno centro de Rosario, en un súper departamento ubicado en un piso 18 frente al Monumento a la Bandera. El lugar, además, era el domicilio que aparecía en todos los registros. Estaba encerrado en su casa.

"El dato- que surgió de la propia investigación- era que estaba ahí y no salía ni a la vereda. Lo que no sabíamos era que para entrar al departamento había que transponer una reja y dos puertas de chapa pesada. Tardamos un minuto en tirarlas y casi se nos escapa", contó uno de los miembros del operativo, según relató la periodista Virginia Messi en Clarín.

Cuando el grupo táctico logró entrar se encontró a la esposa y a los hijos del narco en el living. Uno de los hombres miró hacia al baño y justo lo vio: Waldo estaba trepándose a un ducto de ventilación para escapar. Llegaron justo a agarrarlo de las piernas y bajarlo.

El antecedente más próximo de una detención de este nivel es el de Pablo Javier Raynaud (51) ocurrida en julio pasado en Capital Federal. Raynaud estaba prófugo de la Justicia federal de Santa Fe desde octubre del 2023 y era buscado como el cerebro detrás de la logística y el lavado de dinero del clan Bilbao.

Raynaud vivía con todas las comodidades en pleno barrio de Belgrano. Allí lo encontraron la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales santafesina rastreando el IP del teléfono celular con el que había hecho una compra con Mercado Pago.