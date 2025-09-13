¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

OPERATIVO EN LA AUTOVIA 14

Un narco con prisión domiciliaria fue demorado en una ruta

Lo sorprendieron cuando intentaba ingresar a Corrientes y descubrieron que tenía una causa en la Justicia Federal de Entre Ríos.
 

Por El Litoral

Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 19:58

En un control vial realizado en la Autovía “José Gervasio Artigas” de la Ruta 14, en la provincia de Entre Ríos, demoraron un vehículo cuyo conductor tenía que cumplir un oficio judicial de prisión domiciliaria por una causa narco, sin embargo viajaba hacia Corrientes.
Fue en kilómetro 341 donde  detuvieron a esta persona en un operativo vehicular, donde procedieron a la identificación de su ocupante.


Según se informó el perativo se realizó pasadas las 17 del viernes, cuando viajaba hacia la provincia de Corrientes en un Chevrolet Onix.
En pleno corredor vial fue  interceptado por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Federación, Delegación Chajarí. 


Fue en ese marco donde se procedió a la detención del individuo que estaba a dispisición del Juzgado Federal de Concordia y el Tribunal Oral Federal de Paraná por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.
Al confirmarse que el sujeto se encontraba quebrantando la medida judicial impuesta, se dio intervención a la magistratura correspondiente, la cual ordenó de inmediato su detención.


Luego de que se constató que incumplía con la prisión domiciliaria se dispuso su inmediata detención y traslado a la Unidad Penal N° 3, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Después de recibir el despacho penal correspondiente, la detención se llevó a cabo de manera inmediata.

