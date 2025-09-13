¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PASO DE LA PATRIA

Demoraron a un hombre en moto con materiales de construcción robados

Por El Litoral

Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 20:40

En Paso de la Patria la Policía logró recuperar varios materiales de construcción que habían sido denunciados como robados y detuvo al supuesto autor del hecho. 
El procedimiento se llevó a cabo este sábado a la mañana, luego de que los efectivos policiales fueran alertados sobre un hecho delictivo ocurrido en calles San Martín entre Córdoba y Mendoza.
Tras una rápida y eficaz investigación, los efectivos identificaron y detuvieron a un hombre de 29 años que circulaba en una motocicleta y transportaba los materiales robados, consistentes en cuatro bolsas de cemento y dos bolsas de plasticor. 
Se trató de un trabajo desplegado por los numerarios de la Comisaría de Distrito Paso de la Patria junto a sus pares del área de investigación criminal.
El detenido poseía antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
El demorado y los materiales secuestrados fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la Comisaría de Distrito Paso de la Patria, donde se continuaron con los trámites de rigor. 
La motocicleta utilizada para transportar los materiales también fue secuestrada preventivamente y se analiza si posee algún impedimento legal ya que carecía de patente colocada.

