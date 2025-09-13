Con la fe del peregrino, la familia policial llegó a la Basílica de Itatí

En medio de un clima festivo, integrantes de la fuerza policial, junto a familiares, amigos e invitados llegaron este sábado a los pies de María de Itatí, luego de peregrinar durante dos días hasta la Basílica de Itatí. Allí, fueron recibidos con una gran misa de bienvenida.

Desde la organización destacaron que este año se sumaron un importante número de personas a esta expresión de fe, que comenzó en las primeras horas del viernes en la Jefatura de Policía.

Todos los integrantes de la fuerza, acompañaron a la imagen de la Virgen de Itatí y a los peregrinos durante la travesía.El lema de la 37º Peregrinación Policial a Pie a la Basílica de Nuestra Señora de Itatí fue: “María de Itatí y la Familia Policial, Peregrinos de Esperanza”

Durante toda la peregrinación primó el espíritu de camaradería y fraternidad, compartiendo almuerzos, caminatas, desayunos y encuentros en cada parada.

Además, se desplegó un dispositivo de seguridad que se implementó para el cuidado de cientos de peregrinos, tanto a lo largo de la Ruta Nacional Nº 12 como dentro de la localidad de Itatí.