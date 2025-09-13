Condenaron al jubilado que llevaba 500 kg de dinamita

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó este viernes a un hombre de 77 años a tres años de prisión en suspenso por tráfico ilegal de explosivos, luego de haber sido descubierto en 2024 atravesando el país con media tonelada de dinamita escondida en una camioneta 4X4, en un viaje que la fiscalía calificó de "altísimo peligro social".

El "bombita" de la historia es Alberto Barnada, un jubilado misionero que se dedica al comercio de equipos viales y mineros, y que fue detenido el año pasado en un control rutero de rutina cuando iba de Córdoba a Misiones con la carga escondida en la caja.

Barnada había salido el 11 de junio de 2024 cargando un total de 500 kg de Gelamón V.F. 65%, el nombre comercial de un tipo de dinamita producida en la planta de Fabricaciones Militares en Villa María. Es un tipo de explosivo que se usa en la construcción o en la minería.

El hombre salió de la provincia mediterránea, cruzó Santa Fe de punta a punto y luego llegó a Entre Ríos a través del túnel subfluvial, un cruce en el que está absolutamente prohibido transportar material explosivo por lo peligroso de un incidente bajo el agua.

Barnada hizo noche en Cerrito, donde dejó la camioneta en las cercanías de una estación de servicio, un detalle que la fiscalía tomó en los alegatos.