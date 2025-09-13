Taraguy clasificó a las semifinales y San Patricio quedó marginado

Taraguy ganó y avanzó directamente a las semifinales del torneo Regional NEA de rugby, mientras que San Patricio perdió y quedó eliminado en la lucha por el título.

La fecha 14, última de la fase clasificatoria, se disputó este sábado y también permitió establecer los cruces para los cuartos de final que se jugarán el sábado 20 en Corrientes.

Taraguy venció a Capri 40 a 22, se aseguró el primer lugar de la Zona B y clasificó de manera directa a las semifinales del torneo de primera división.

El encuentro se jugó en cancha de Regatas Resistencia donde el cuervo hizo las veces de local dado que tiene suspendida su cancha.

Por su parte, San Patricio cayó frente a San José de Asunción 44 a 36 y quedó sin posibilidades de luchar por el título de la presente temporada.

San Patricio necesitaba ganar con bonus para avanzar a los cuartos de final, pero con este resultado, el boleto quedó en poder del equipo paraguayo.

Los primeros 40 minutos del encuentro que se jugó en cancha del Rojinegro fueron parejos y el local se impuso 19 a 12, pero en el complemento, la visita prevaleció en varias fases del juego y aprovechó al máximos los errores del rival.

Además, Aranduroga se hizo fuerte como local y superó a Cursa 54 a 22, mientras que Sixty venció en Resistencia a Aguará 48 a 22 y Curne hizo lo propio con Regatas Resistencia 35 a 22.

Cuartos de final

La primera ronda eliminatoria del Regional NEA será en la instancia de cuartos de final donde accedieron los segundos y terceros de cada grupo.

Aranduroga (2do. zona A) enfrentará a San José (3ro. zona B) y Curda (2do. zona B) será rival de Regatas Resistencia (3ro. zona A).

Los primeros de cada grupo, Curne (zona A) y Taraguy (zona B) avanzaron directamente a las semifinales.

El equipo universitario espera por el ganador de Curda - Regatas y el cuervo por el vencedor de Aranduroga - San José.

Para esta temporada, se terminó que todos los cruces eliminatorios tendrán una sola sede. Se eligió a Aranduroga, licitación mediante.

Los cuartos de final se jugarán el sábado 20. Ese mismo día se definirá el séptimo puesto (Sixty vs. San Patricio) y la novena ubicación (Capri vs. Aguará).

Las semifinales están previstas para el sábado 4 de octubre y la jornada final será el sábado 11.

Los Pumas suben

La Selección argentina de rugby logró un triunfo clave en Sídney frente a Australia por 28-26 y, además de mantener viva la ilusión en el Rugby Championship, consiguió un ascenso importante en el ranking de World Rugby.

El equipo de Felipe Contepomi sumó 1.56 puntos tras la ajustada victoria y alcanzó un total de 84.40, lo que le permite trepar al sexto lugar de la clasificación, desplazando a los Wallabies al séptimo puesto.

Este movimiento en el ranking tiene un valor estratégico de cara al próximo sorteo de la Copa del Mundo, ya que estar entre los seis primeros lo pone como cabeza de serie para el sorteo de los grupos.

La próxima presentación de Los Pumas en el Rugby Championship será dentro de dos semanas, cuando se enfrenten con Sudáfrica en el Kings Park Stadium de la ciudad de Durban.