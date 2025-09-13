Corrientes sumó medallas en pesas y taekwondo en los Jadar

La penúltima jornada de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Deportivo (Jadar) - Rosario 2025 arrojó buenas noticias para la delegación correntina que logró cuatro nuevas medallas. Las pesas aportó dos oro con Agustina Álvarez y Martina Giménez, mientras que en la misma disciplina, Valentina Cabral subió al segundo lugar del podio, en tanto Milena Cattarossi consiguió la plata en taekwondo.

Un de las medallas de oro llegó con la fuerza de la pesista Agustina Álvarez (categoría -58 kg. de peso corporal) perteneciente al Colegio Figuerero - equipo de Corrientes Pesas.

La correntina terminó con un total de 178 kg. (76 en arranque y 102 en envión).

También subió a lo más alto del podio Martina Giménez en la categoría 69 kg. La correntina levantó 92 en arranque y 113 en envión para totalizar 205, relegando a las representante de Santa Fe y Capital Federal que finalizaron con 184 y 179 respectivamente.

Por su parte, Valentina Cabral logró la medalla de plata en la categoría hasta 63 kg. de peso corporal. La correntina terminó con un total de 165, mientras que la vencedora fue la porteña Valentina Araoz con un total de 173.

Mientras que Milena Milena Cattarossi se quedó con la medalla de plata en la categoría hasta 57 kg. en taekwondo.

La correntina comenzó su participación en el Predio Ferial Parque Independencia con una victoria 2 a 0 sobre Victoria Fernández de Tierra del Fuego.

En tanto que en la semifinal superó a Julieta Romero de Buenos Aires, también 2 a 0.En el combate final, la correntina cayó frente a la representante cordobesa Agostina Riu Torres.