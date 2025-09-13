Francos dijo que fue “un error” nacionalizar las elecciones

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que haber nacionalizado la elección en la provincia de Buenos Aires “fue un error”, si bien consideró que el escenario del 26 de octubre, cuando sean los comicios nacionales, “será diferente”. Bajo esa premisa, ahondó en la importancia de convocar e incluir a Mauricio Macri y a Pro dentro del armado rumbo a esa fecha.

“Creo que nacionalizar una elección distrital fue un error y hay que reconocer que desde ese punto de vista el gobierno de la Provincia estuvo inteligente porque hizo una jugada que le convino, que fue dejar al kirchnerismo de lado, aprovechó bien situación”, destacó Francos en relación a la estrategia del gobernador Axel Kicillof de separar las elecciones en territorio bonaerense.

Sin embargo, el jefe de Gabinete aseguró que el escenario de la elección de medio término del 26 de octubre “será diferente” al de la Provincia, donde La Libertad Avanza perdió frente al peronismo por una diferencia de trece puntos, y auguró un mejor resultado a nivel nacional para el Gobierno. “Ahí se juega cómo se va a componer el Congreso y la gente tendrá que definir si apoya a Milei en las reformas que queremos realizar, porque todo lo que venimos en el recinto haciendo hasta ahora fue con el apoyo de un bloque muy pequeño”, advirtió en diálogo con Radio Mitre.

En este contexto, Francos se mostró proclive al pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en las últimas horas sugirió que “sería bueno” abrir el diálogo con el líder del partido amarillo. “Siempre -dijo- es importante hablar con el expresidente [Mauricio] Macri, me parece que es una figura política importante a nivel nacional, hay que tenerlo en cuenta como también creo que hay que hablar con los de Pro que trabajaron con nosotros en esta elección”.

Luego, al referirse a la economía, el ministro aseguró que el Gobierno no tiene intenciones “de modificar la política que viene instrumentando hace meses”.