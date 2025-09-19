Dólar: el billete minorista alcanza un récord de $1.515 en el Banco Nación

El dólar hoy alcanzó un nuevo récord en su cotización. El billete minorista es ofrecido con un alza de $20, a $1.515 para la venta en el Banco Nación.

En el transcurso de septiembre, la divisa al público anota un incremento de $155, lo que representa una suba del 11,4% en menos de tres semanas.

Por su parte, el dólar mayorista se mantiene sin variantes en los $1.474,50, con posturas vendedoras del Banco Central. Según la información oficial, el límite superior de la banda de fluctuación corresponde para este viernes en los $1.475,32.

El mensaje de Luis Caputo a los mercados

En medio de la escalada de la divisa, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno mantendrá firme la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, ratificó que el Banco Central intervendrá en el mercado hasta el límite de la banda establecida para evitar mayores oscilaciones.

En un streaming oficialista, el funcionario afirmó: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así”. En un mensaje tranquilizador para el público, el ministro agregó que “hay suficientes dólares para todos”.