Fernández cruzó al nuevo intendente: “Cuando no conocés la administración pública decís cualquier cosa"

El intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández, dialogó con Hoja de Ruta y dejó un balance completo de sus ocho años de gestión, marcado por transformaciones profundas y tensiones políticas en la transición municipal. Fernández desestimó por completo los planteos y apuntó a la falta de experiencia: “Es un muchacho que no tiene conocimiento de la administración pública, entonces pasan estas situaciones. Cuando no tenés manejo político, decís estas cosas.”

Sostuvo que la transición no fue una simple foto, sino una reunión de dos horas con respuestas a cada consulta y documentación complementaria. Agregó que, pese a que sus funcionarios están a disposición, ninguno de los designados por el intendente electo se acercó hasta esta semana.

Respecto a la tarifaria, fue categórico: “Hablar de desfinanciamiento no tiene sentido cuando la baja de impuestos fue votada por unanimidad: los trece concejales, incluso los del propio espacio del intendente electo, la aprobaron.”

Y cuestionó la estrategia mediática de su sucesor: “Es fácil decir cosas cuando sabés que no vas a poder cumplir lo que prometiste en campaña.”

Fernández también reveló que el propio intendente electo pidió adelantar el acto de asunción a la mañana para poder asistir al del gobernador por la tarde:

“Si nosotros quisiéramos ser mezquinos, lo hacíamos a la tarde. Pero no somos así. Entonces, ¿por qué generar estos contrapuntos que no suman?”

El actual jefe comunal recordó que en 2017 no recibió inventario, ni información financiera ni administrativa, y que incluso debió afrontar cheques diferidos y compromisos con proveedores. Esta vez, aseguró, será distinto: “Vamos a entregar un informe completo: personal, patrimonio, juicios, estado financiero y acreencias que superan cualquier deuda corriente. Dejamos un municipio equilibrado.”

Mirá la nota completa