Sube a 83 el saldo de muertes por el incendio en Hong Kong

La policía de Hong Kong arrestó este jueves a los jefes de una empresa constructora bajo sospecha de homicidio por el peor incendio de la ciudad en casi 80 años, que mató al menos a 83 personas y dejó decenas desaparecidas.

Para la madrugada del viernes, los bomberos habían contenido prácticamente el incendio, que llevaba más de 24 horas arrasando el complejo de viviendas Wang Fuk Court, en el distrito norteño de Tai Po. El complejo se encontraba en obras y estaba protegido con andamios de bambú y malla verde.

La mayoría de las víctimas fueron encontradas en dos bloques de gran altura en el complejo de ocho torres, dijo el subdirector de servicios de bomberos, Derek Armstrong Chan.

Dijo que los bomberos encontraron a residentes con vida en varios edificios, sin más detalles. El South China Morning Post informó que se encontró a un sobreviviente en una escalera, mientras que la policía arrestó a dos directores y a un consultor de ingeniería de Prestige Construction, empresa contratada para realizar el mantenimiento de los edificios.