Un sector de la explanada del puente permanece cortado hasta la semana próxima

El tránsito vehicular sobre la circunvalación Esio Silveira se encuentra interrumpido desde este jueves y se mantendrá así hasta el próximo miércoles. El corte afecta el tramo comprendido entre avenida 3 de Abril y Lavalle, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras que se ejecutan en el lugar.

Según informó el Municipio de Corrientes, la interrupción se extenderá hasta el miércoles 3 de diciembre.

Precauciones para conductores

La Municipalidad solicitó a los conductores extremar precauciones y evitar circular por la zona. Esto se debe a que se registrará presencia de maquinaria pesada y personal operativo realizando las tareas.

“Desde hoy (jueves) hasta el miércoles 3 de diciembre permanecerá interrumpido el tránsito vehicular por la circunvalación Esio Silveira, entre la Av. 3 de Abril y Lavalle, por trabajos en el lugar. Por favor, evitar circular por la zona”, señalaron desde la comuna a través de sus redes.

Las mejoras que se ejecutan tienen como objetivo optimizar la seguridad y la fluidez del tránsito. La circunvalación Esio Silveira es uno de los accesos más utilizados de la ciudad de Corrientes.