Ministerio de Salud Pública Policía de Chaco corte de transito
Por obras

Un sector de la explanada del puente permanece cortado hasta la semana próxima

El Municipio de Corrientes informó sobre la interrupción total del tránsito en un acceso clave de la ciudad.

Por El Litoral

Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 18:22
imagen ilustrativa

El tránsito vehicular sobre la circunvalación Esio Silveira se encuentra interrumpido desde este jueves y se mantendrá así hasta el próximo miércoles. El corte afecta el tramo comprendido entre avenida 3 de Abril y Lavalle, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras que se ejecutan en el lugar.

Según informó el Municipio de Corrientes, la interrupción se extenderá hasta el miércoles 3 de diciembre.

Precauciones para conductores

La Municipalidad solicitó a los conductores extremar precauciones y evitar circular por la zona. Esto se debe a que se registrará presencia de maquinaria pesada y personal operativo realizando las tareas.

“Desde hoy (jueves) hasta el miércoles 3 de diciembre permanecerá interrumpido el tránsito vehicular por la circunvalación Esio Silveira, entre la Av. 3 de Abril y Lavalle, por trabajos en el lugar. Por favor, evitar circular por la zona”, señalaron desde la comuna a través de sus redes.

Las mejoras que se ejecutan tienen como objetivo optimizar la seguridad y la fluidez del tránsito. La circunvalación Esio Silveira es uno de los accesos más utilizados de la ciudad de Corrientes.

 

