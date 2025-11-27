Asalto comando a un tour de compras argentino en Chile

Un micro de larga distancia que transportaba 61 pasajeros argentinos que iban a realizar un tour de compras en Santiago de Chile fue asaltado este jueves por la mañana por un grupo comando en una de las rutas cercanas a la capital chilena.

El robo ocurrió alrededor de las 7:15 cuando un micro de larga distancia de la empresa “La Torre Viajes” que había salido de Mendoza circulaba por la ruta G-71, cercana a la ruta 5, en la región de Tiltil, a pocos kilómetros de Santiago de Chile. Tenía como destino la Estación Central.

La unidad había pasado el peaje cuando fue interceptado por dos autos negros con al menos ocho sospechosos armados y con sus caras cubiertas.

"Al micro subieron entre cinco y seis, pero se cree que quedaron los conductores en los autos", dijo a Clarín una fuente policial de la Policía Carabinera.

Los vehículos les cerraron el paso al colectivo, que quedó obligado a frenar. Cuando los ladrones bajaron, increparon a los conductores y atacaron a un grupo de viajeros.

“A 28 personas le robaron dinero en efectivo y celulares. Fue por un monto cercano a los 26 mil dólares”, declaró a la prensa el coronel Marco Gutiérrez, Prefecto de Santiago Norte.

Según un parte policíal, fueron robados cuatro celulares, aparatos de tecnología y el dinero en efectivo.

Uno de los conductores y dos pasajeros resultaron con heridas leves al recibir golpes de parte de los delincuentes.

Tras cometer el robo, los sospechosos subieron a los autos y se escaparon rápidamente del lugar.

“Me levanto y tengo un arma acá en la cara”, dijo una de las pasajeras que sufrió el robo cuando le reclamaron a la Policía Carabinera más seguridad en la zona.

El micro quedó varado en la Ruta 5 rumbo a Santiago de Chile, cerca de la zona de Huerta Grande ya que los ladrones se llevaron la documentación y llaves del rodado.

La Policía Carabinera de Chile está a cargo de la recopilación de testimonios de las personas asaltadas y en la búsqueda de cámaras de seguridad, tanto del colectivo como de la zona.

El fiscal a cargo de la investigación es Felipe Olivari, de la Fiscalía Regional Centro Norte. Ordenó que las primeras diligencias estén a cargo de equipos especializados de Carabineros, del Departamento OS9 y del Laboratorio de Criminalística.

“Es el primer caso de estas características”, expresó el coronel Gutiérrez, y adelantó que se está trabajando para poder identificar y detener a los autores del robo.

La investigación se centra en si los delincuentes sabían el recorrido del colectivo y que llevaba gente con dinero para realizar compras en el centro de Santiago de Chile.

Yanina Gordillo, responsable de la empresa de viajes, se dirigió hacia el lugar del hecho con documentación y una copia de la llave del micro.

“Los choferes vieron las armas y los ladrones no dudaron. Fueron directo a golpearlos, les quitaron la documentación, sus pertenencias y las llaves del micro”, explicó Gordillo.