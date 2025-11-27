“Un Colegio abierto, presente y con fuerza”: Juan Manuel Bobadilla asumió la Presidencia del Colegio Público de Abogados de Corrientes

Con un auditorio colmado y un marcado ambiente de alegría institucional, este miércoles 26 por la tarde-noche se llevó a cabo el acto oficial de asunción de autoridades del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, en la sede ubicada en Tucumán 570 de la capital provincial.

Autoridades provinciales y municipales, representantes de entes autárquicos, integrantes del Poder Judicial, referentes universitarios, miembros de otros colegios profesionales y expresidentes de la institución participaron del evento, destacando la relevancia social y democrática de la abogacía organizada.

Tras una gestión sostenida en la acción concreta y el contacto permanente con los profesionales, el Dr. José Pedro Jotelo hizo entrega de la presidencia al Dr. Juan Manuel Bobadilla, quien asumió acompañado por la Comisión Directiva elegida por el voto de los abogados y abogadas correntinas.

Durante su discurso, Bobadilla destacó que el inicio de esta nueva etapa es la continuidad del camino trazado, pero también el comienzo de un proyecto ampliado, con una conducción “abierta, cercana y al servicio de cada colega”.

Se llegó a este momento después de un proceso colectivo en el que escuchamos a la abogacía correntina, sus demandas, sus urgencias, sus anhelos. Estamos aquí porque creemos en un Colegio fuerte y representativo, que defienda nuestros derechos y acompañe el ejercicio profesional todos los días.

El flamante presidente remarcó los logros alcanzados en los últimos años —como la ampliación de espacios para el ejercicio profesional, el crecimiento en capacitaciones accesibles, la presencia en juzgados y organismos administrativos, y la creación de nuevos canales de diálogo— y afirmó que la nueva gestión profundizará esas políticas.

Asimismo, Bobadilla convocó a la unidad de la profesión en torno a un objetivo claro: defender la colegiación pública como garantía de derechos y equilibrio social.

Durante su discurso, el flamante presidente expresó: “Un Colegio más humano, más abierto, con más fuerza y acción. Un Colegio que defiende la dignidad de cada abogado y abogada. Un Colegio que siga siendo orgullo para todos”.

Y agregó: “El futuro de la abogacía correntina lo escribimos juntos. Estoy convencido de que lo vamos a hacer bien”.

Hizo especial hincapié en la integración generacional, promoviendo una articulación activa entre la experiencia y el empuje joven:

“Somos una comunidad que crece cuando nos unimos. Juventud y experiencia, trabajando codo a codo, seguiremos avanzando con más fuerza y en acción”, sostuvo Bobadilla.

La ceremonia culminó con la ovación del público presente, reflejo de la confianza depositada en la nueva conducción que inicia su mandato con la premisa de fortalecer al Colegio como un actor social clave, capaz de garantizar mayor presencia institucional, respaldo profesional y protagonismo en la construcción de un sistema de justicia más accesible y eficiente en Corrientes.