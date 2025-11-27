Robo millonario en Corrientes: allanaron una vivienda en Resistencia y secuestraron prendas clave

La investigación por un millonario robo ocurrido el 8 de septiembre en un estudio jurídico de la capital correntina escaló a la provincia de Chaco, donde este jueves se realizó un allanamiento clave para dar con los responsables.

El hecho investigado ocurrió en un local ubicado en la calle Buenos Aires al 1000, Corrientes. Allí, dos hombres ingresaron al estudio simulando ser clientes y, una vez adentro, esgrimieron armas de fuego para intimidar a los presentes.

El botín se estimó en alrededor de $2.500.000 en efectivo, además de diversa documentación y objetos de valor, antes de que los delincuentes huyeran.

Rastreo interprovincial y allanamiento en Villa Don Enrique

Tras tareas de inteligencia y el análisis de registros fílmicos, la Dirección de Investigación Criminal logró identificar a uno de los presuntos autores, determinando que tenía domicilio en Resistencia.

El procedimiento de allanamiento fue llevado a cabo este jueves por la División de Delitos Contra la Propiedad de la Policía de Chaco. Los agentes irrumpieron cerca de las 9:30 en una vivienda ubicada en calle Misiones, en el barrio Villa Don Enrique.

El procedimiento culminó con resultado positivo y se logró el secuestro de prendas de vestir que podrían estar directamente vinculadas al hecho. Estas prendas han sido incorporadas como evidencia en la causa.

Las investigaciones continúan por parte de ambas fuerzas provinciales para lograr la captura del principal sospechoso y esclarecer totalmente el robo agravado.