La Virgen de Itatí estrena un nuevo atuendo para su histórica peregrinación a Caacupé

La imagen peregrina de la Virgen de Itatí luce un nuevo atuendo confeccionado por el diseñador Henry Cardozo. La ceremonia de vestición reunió a las históricas camareras y marca el inicio del camino hacia la 24ª peregrinación a Caacupé que se llevará adelante este domingo, antes de los festejos locales por los 410 años de la localidad.

Un nuevo atuendo para un viaje de fe

La patrona de Corrientes ya está preparada para iniciar uno de los trayectos más importantes de su calendario espiritual. La imagen peregrina estrenó un vestuario completamente nuevo, diseñado por Henry Cardozo, una pieza que combina tradición, simbolismo y un notable trabajo artesanal.

El atuendo, que llamó la atención por su delicadeza y su marcada impronta devocional, fue presentado en una emotiva ceremonia que congregó a fieles y colaboradores del Santuario.

La vestición estuvo en manos de las históricas camareras de la Virgen: Melania Sosa, Sara Barrios y Susana López, figuras que custodian este rito desde hace años. A ellas se sumó la colaboración de Tunino Medina, quien asistió cuidadosamente en la preparación final.

El momento culminante llegó con el arreglo floral que “Ofito” Alarcón colocó al pie de la imagen, un gesto simbólico que da cierre al ritual y da inicio a una nueva etapa peregrina.

Rumbo a Caacupé: la 24ª peregrinación internacional

Con su nuevo vestuario, la imagen de María de Itatí se prepara para uno de los compromisos más importantes del año que es la peregrinación a la Basílica de Caacupé, en Paraguay. La delegación partirá el domingo a las 21 desde el frente del Santuario de Itatí, donde se espera una gran concentración de fieles que acompañarán su despedida.

Esta será la 24° edición del histórico encuentro que une a las devociones marianas de ambos países, convirtiendo el viaje en un puente espiritual entre Corrientes y Paraguay.

Tras su paso por Caacupé, la Patrona de Corrientes regresará para encabezar las celebraciones del 7 y 8 de diciembre, fechas clave en Itatí por el aniversario número 410 de su fundación y por la solemnidad de la Inmaculada Concepción.

Para la comunidad de Itatí, la peregrinación de este año tendrá un significado especial ya que será un anticipo de las celebraciones que conmemoran más de cuatro siglos de fe ininterrumpida, con la Virgen como eje de identidad y encuentro.