Milei dijo que hay “empate técnico”, defendió a Karina y volvió a denunciar “operetas" K

El Presidente, Javier Milei, aprovechó este miércoles el escenario del cierre de campaña de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires para defender a su hermana, Karina, de las sospechas de pedidos de coimas fundadas en una serie de audios difundidos en los últimos días, aseguró además que hay un "empate técnico" con el kirchnerismo e insultó al gobernador Axel Kicillof.

En Moreno, donde celebró el cierre de campaña de La Libertad Avanza en un club, Milei utilizó un insulto para referirse al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Es un inútil esférico, inútil por donde lo mires”, dijo en tono de burla Javier Milei, parafraseando al diputado de su espacio, José Luis Espert.

“Todas las encuestas coinciden que estamos en condiciones de empate técnico, significa que cada voto vale muchísimo más que en una elección normal”, dijo el presidente Milei en otro tramo de su discurso en el cierre de la campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

“A los kirchneristas este escenario les aterra y están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo. Operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. El día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas con tal de inclinar la cancha medio grado a su favor. Esto puede ser la diferencia entre ganar y perder”, agregó.

Luego se refirió a los incidentes que lo tuvieron como protagonista en Lomas de Zamora. “Nos tiraron piedras, quisieron amedrentar a estudiantes en la facultad de derecho. Eso prueba que nuestras ideas son más fuertes porque no debemos recurrir a la violencia para imponerlas, pero ellos si necesitan. Nosotros los vamos a aplastar en las urnas”, afirmó.

“A su cobardía, le oponemos coraje en la defensa del cambio. tiene que quedar en claro que la batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral, contra unos delincuentes y chorros. Extreman sus actos violentos porque están asustados, porque los bonaerenses de bien les perdimos el miedo”, añadió.

El Presidente, en otro pasaje de un fuerte discurso, se refirió a las acusaciones contra su hermana, Secretaria General de la Presidencia, a las que volvió a calificar como una “opereta”.

“En la desesperada total, van contra la familia. Imagínense como deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”, indicó.

(Con información de Infobae)

