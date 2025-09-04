Milei en EE.UU con inversores

El presidente Javier Milei aterrizó este jueves en Los Ángeles para reunirse con inversionistas, empresarios y una aspirante a astronauta argentina, en una visita relámpago de apenas 24 horas, que fue acortada porque desistió de ir a Las Vegas.

Si bien el viaje es corto, llama la atención la ausencia de la Secretaria General de la Presidencia, que ha acompañado a su hermano en todas las visitas a este país.

A las 20.30 comenzó la agenda económica, con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken y conocido como "Rey de los bonos basura" en los años 80. Luego del encuentro con Milken siguió una reunión de Milei, Caputo y Oxenford con inversionistas de "alto nivel" de diferentes industrias, un evento organizado por el instituto Milken y la embajada argentina en Washington.