La chicana de Máximo Kirchner al Gobierno luego de votar en la elección en PBA

Máximo Kirchner votó en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires y le envió un mensaje al Gobierno con una fuerte crítica a la gestión económica.

"Me preocupa más lo que hace Luis Caputo que lo de Karina Milei", dijo el diputado nacional por el Frente de Todos luego de votar.

El Gobierno armó dos discursos según el resultado

El Gobierno prepara dos discursos para cuando terminen las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que se realizan hoy. El Ejecutivo trabaja sobre distintas estrategias para enmarcar los resultados e intenta definir quiénes serán los encargados de hablar luego de que se publiquen en los registros oficiales.

En la Casa Rosada reconocen que una de las ideas de la mesa electoral es apelar a la “campaña del miedo” con la mira puesta en las elecciones del 26 de octubre en caso de que el kirchnerismo supere a La Libertad Avanza por una amplia diferencia en el territorio bonaerense. En Nación sostienen que apuntarán a captar a los votantes de los partidos de centro si se concreta ese escenario.

En Balcarce 50 trabajan sobre una segunda línea discursiva en caso de que la diferencia sea mínima o que los candidatos libertarios superen a los de Fuerza Patria, con foco en “capitalizar el envión”. La intención del oficialismo es profundizar la polarización con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en ambos escenarios.

