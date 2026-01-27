Javier Milei criticó con dureza a Paolo Rocca tras la licitación que perdió Techint

La reciente adjudicación a la empresa india Welspun para el suministro de tubos destinados al gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro generó un choque público entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca, director ejecutivo del Grupo Techint.

Milei defendió la apertura de importaciones y apuntó contra quienes critican la decisión, insinuando que las objeciones responden a intereses personales. “La nueva Argentina”, abrió su reflexión el mandatario. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quien le llena el sobre...”, disparó.

Luego apuntó contra Paolo Rocca al cuestionar a quienes salen “en defensa de Don Chatarrín de los tubitos CAROS...”; la referencia, indudable, es al CEO de Techint.

La licitación marcó un hecho inédito en décadas: por primera vez, una compañía extranjera desplazó a un proveedor local en un rubro estratégico: Welspun presentó una oferta final de USD 203 millones por 480 kilómetros de ductos, un valor 25% menor que la última propuesta de Tenaris, filial de Techint. Desde el grupo argentino argumentaron que esa brecha responde a competencia desleal, con tubos producidos en la India pero incorporando insumos chinos a precios inferiores a los de mercado.

El Gobierno decidió no aplicar medidas antidumping y descartó establecer barreras comerciales adicionales. Una fuente de la Casa Rosada afirmó: “No vamos a pagar más caros los caños”, aludiendo a que, incluso si existen subsidios externos en el precio del producto, el costo lo asumen otros países y no la Argentina.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, subrayó en un comunicado que mantener precios altos en los insumos afecta la rentabilidad de los proyectos y restringe la inversión, el empleo y las exportaciones. Remarcó que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”.

Sturzenegger también cuestionó la vigencia del sistema de preferencia local derogado, conocido como “compre nacional”. Señaló que asegurar derechos exclusivos a determinados proveedores desalienta la competencia y, a largo plazo, genera costos más elevados en perjuicio de las empresas y consumidores argentinos.

En respuesta, Paolo Rocca advirtió que la importación de tubos financiados con subsidios internacionales favorece la producción extranjera y amenaza la viabilidad de la industria argentina. Según Techint, la carga fiscal local dificulta la competencia en igualdad de condiciones, y el ingreso extensivo de insumos importados arriesga inversiones y puestos de trabajo en el sector.

El contexto de la licitación incluye al consorcio Southern Energy (SESA), integrado por Pan American Energy (PAE), Pampa, YPF, la noruega Golar y la británica Harbour Energy, con el objetivo de fortalecer la exportación de Gas Natural Licuado. El debate ahora se focaliza en la política industrial, los impuestos y la competitividad de la industria local en un escenario de apertura comercial.

En medio de la disputa, Rocca advirtió que persisten factores de presión internacional sobre la industria y el empleo formal, especialmente debido a la influencia de países exportadores como China, cuyas políticas de precios bajos impactan de manera directa sobre el sector manufacturero argentino.