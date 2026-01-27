Corrientes: qué dijo la empresa Alal sobre una posible reapertura de la planta de Goya

El empresario Luis “Pinky” Alal aseguró que mantiene la esperanza de reabrir la industria textil en Goya, cerrada recientemente junto con su planta de Villa Ángela, Chaco. “Las máquinas están listas, son nuevas y de alta capacidad de producción”, señaló.

El empresario explicó que la decisión de cerrar las plantas de Emilio Alal SACIFI se debió a factores estructurales y comerciales que dificultan la competitividad de la industria nacional.

“El contrabando de productos textiles y la apertura indiscriminada de importaciones hacen muy difícil competir en un esquema de altísimos costos que la industria argentina no puede sostener”, indicó.

Del mismo modo, describió el contexto como adverso, sin perspectivas de cambios relevantes a corto y mediano plazo, aunque enfatizó la disposición de la empresa para retomar la producción. “El contexto nos obligó a cerrar, pero estamos listos para volver a abrir la industria de hilados y telas cuando sea posible”, afirmó.

260 empleados

El cierre total de las plantas en Goya dejó a más de 260 trabajadores correntinos sin empleo. La medida marca el fin temporal de una pyme con más de 100 años de historia en el sector textil argentino.

La expectativa ahora se centra en el momento en que la industria pueda recuperar competitividad y retomar la actividad, con la infraestructura y el personal preparados para reabrir.

Con información de Agroperfiles.