Secuestran cigarrillos y tecnología ilegal valuados en una cifra millonaria en Corrientes

En un operativo de rutina realizado este martes, efectivos de Gendarmería Nacional lograron desbaratar una maniobra de transporte de mercadería ilegal en la localidad correntina de Saladas.

El procedimiento, realizado por integrantes de la Sección “Núcleo”, dependiente del Escuadrón 48 “Corrientes”, tuvo lugar sobre el kilómetro 7 de la Ruta Nacional N° 118, donde los uniformados mantenían un puesto de control estratégico.

Durante las tareas de vigilancia, los agentes detuvieron la marcha de una camioneta conducida por un ciudadano mayor de edad, quien circulaba en sentido Sur-Norte.

Al momento de realizar la inspección física del vehículo, el personal de la fuerza descubrió que la caja de carga, apenas cubierta con una lona y sin ningún tipo de medida de seguridad, ocultaba bultos de origen extranjero.

Detalle de la mercadería incautada

Al solicitar la documentación de respaldo, el conductor no pudo presentar los avales correspondientes que acreditaran el ingreso legal de los productos al país. Ante esta infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero), se procedió al secuestro de los siguientes elementos:

100 cartones de cigarrillos.

6 equipos de telefonía celular.

10 cargadores y 10 cables USB.

1 Smart TV.

Avaluó millonario

Según informaron fuentes de la fuerza, el valor estimativo de la mercadería en infracción, sumado al valor del rodado secuestrado en el operativo, alcanza un total de $3.940.000.

El cargamento y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes, mientras que el conductor fue supeditado a la causa por presunto contrabando.