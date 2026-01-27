Polich confirmó la instalación de una planta de energía fotovoltaica en Corrientes

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, confirmó este martes que se está instalando la primera empresa generadora de energía fotovoltaica en el Parque Industrial Santa Catalina.

Se trata de la colocación de 41.216 paneles solares en un predio de 40 hectáreas que permitirá tener una potencia de generación de 20 MW con un pico de 25 MW instantánea.

“Esa energía se vuelca a la red”, comentó Polich y agregó que “es una forma de aliviar y tener una fuente de energía limpia para la ciudad de Corrientes”. Esto se dio en el marco de una entrevista con Radio Sudamericana.

Así lo adelantó el intendente y anticipó que en los próximos días se publicarán más detalles de este nuevo emprendimiento en el Parque Industrial.