Corrientes: tras la térmica que alcanzó los 45°C, rige alerta amarilla por tormentas

El calor llegó para quedarse en Corrientes y este martes la sensación térmica llegó a los 45°C en Ituzaingó y en Capital rondó los 40°C. Para esta noche se espera la llegada de lluvias en el territorio, ya que rige alerta amarilla por tormentas fuertes. Sin embargo, las temperaturas se mantienen en alta por lo que resta de la semana.

Calor en ascenso

Luego de una jornada calurosa, por la tarde llegaron vientos por el sureste que calmaron el panorama. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) rige alerta amarilla por tormentas con un 70% en todo el territorio durante esta noche.

Sin embargo, se espera que las temperaturas altas continúen durante este miércoles con máximas de 37°C y mínimas de 24°. Con tormentas aisladas durante la tarde y chaparrones por la noche.

Teniendo en cuenta los pronósticos, para este jueves no se esperan precipitaciones a primera hora, pero sí por la tarde y noche. Nuevamente arribará con tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C y 34°C, se pronostica que continúen de esta manera para el fin de semana.