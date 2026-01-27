Carnaval de Corrientes 2026: calendario completo y cómo conseguir entradas

El Carnaval de Corrientes 2026 ya tiene fechas, sedes y modalidad de venta de entradas confirmadas. La celebración se extenderá del 31 de enero al 28 de febrero, con un total de diez noches de desfiles en el Corsódromo Nolo Alías, además de actividades complementarias en distintos puntos de la ciudad.

La capital correntina, reconocida como Capital Nacional del Carnaval, volverá a ser escenario de una agenda que combina espectáculos de comparsas, competencias de baterías y eventos especiales, con convocatoria de público local y visitantes de otras provincias.

Calendario del Carnaval de Corrientes 2026

La organización confirmó el siguiente cronograma oficial:

Desfiles en el Corsódromo Nolo Alías: del 31 de enero al 28 de febrero (10 noches).

Shows de comparsas: 4, 8 y 11 de febrero, en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Duelo de Baterías: 22 de febrero, en el Parque Cambá Cuá.

Elección de Embajadores del Carnaval: 26 de febrero, con lugar a confirmar.

Horarios y acceso al corsódromo

Los desfiles principales del Carnaval de Corrientes 2026 se desarrollarán en horario nocturno. Las actividades previas comienzan alrededor de las 20, mientras que el inicio de los desfiles está previsto para las 22.

Desde la organización recomiendan asistir con anticipación para evitar demoras, especialmente durante el fin de semana largo de Carnaval. No está permitido el ingreso con nieves, bebidas ni comidas.

Entradas: precios y sectores

La venta de entradas está a cargo de la ticketera Norte Ticket. Los valores varían según la ubicación y la fecha del desfile, y se incrementan hacia el cierre del calendario. A los precios base se les suma el recargo por servicio.

Sectores vip: hasta 40.000 pesos.

Tribunas más accesibles: desde 7.500 pesos en la primera noche (el mismo sector alcanza los 15.000 pesos en la última jornada).

Las tribunas pares tienen ingreso por Perichón y las impares por Avenida Aeropuerto. Toda persona que ocupe una butaca numerada debe abonar entrada, con excepción de los menores de 6 años.

Dónde comprar

Las entradas para el Carnaval de Corrientes 2026 se pueden adquirir por dos vías:

Venta presencial: de 13 a 21, en el Centenario Shopping (el pago es únicamente en efectivo ).

Venta online: a través de la página de Norte Ticket, en el apartado “Carnaval Provincial de Corrientes 2026”.

Están habilitados los pagos con tarjetas Visa, Mastercard, NaranjaX, Amex, Cabal y MercadoPago.

Una vez finalizada la compra, el sistema envía las entradas digitales por correo electrónico, que también pueden visualizarse desde la aplicación NorteTicket Wallet.

Cómo comprar comida y bebidas en el predio

El único medio de pago para la compra de alimentos, bebidas y merchandising será la tarjeta GoPal Cashless, un sistema recargable que se podrá utilizar durante todas las fechas del evento.

Las tarjetas del año pasado podrán volver a usarse, pero no conservarán el saldo anterior. Habrá puntos dentro del corsódromo para habilitar las recargas.

En caso de que quede saldo sin utilizar, los usuarios podrán solicitar su devolución al finalizar la noche.