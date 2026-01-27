Se volvió a habilitar el acceso al Portal San Nicolás en el Iberá, pero con restricciones

Tras permanecer cerrado el acceso al Portal San Nicolás del Parque Nacional Iberá en la localidad de San Miguel, volvió a quedar habilitado este martes. Luego de los trabajos realizados, los caminos se encuentran transitables pero solo se puede acceder en vehículos 4x4 y no se puede circular en días de lluvias ni hasta 72 horas posteriores a precipitaciones.

Los caminos están habilitados

La reapertura se da en el marco de un trabajo conjunto entre el Parque Nacional Iberá, la Municipalidad de San Miguel, la comunidad local y el acompañamiento del sector privado. Si bien las tareas de mejora continúan, confirmaron que el acceso puede utilizarse respetando estrictas recomendaciones de seguridad, con el objetivo de preservar el camino y evitar inconvenientes a los visitantes.

“El tránsito está permitido únicamente con vehículos 4x4 y que no se debe circular en días de lluvia ni hasta 72 horas posteriores a precipitaciones. Además, se solicita evitar el ingreso de vehículos de gran porte y motorhomes de tracción simple”, señalaron desde el Municipio de San Miguel.

Además, agradecieron la paciencia de vecinos y turistas durante el tiempo que demandan los trabajos para lograr un acceso seguro y duradero, fundamental para el desarrollo del turismo sustentable en la zona.

Con la reapertura del portal, el Parque Nacional Iberá vuelve a recibir a quienes elijan disfrutar de las vacaciones de verano en contacto directo con la naturaleza, la fauna silvestre y los monumentos naturales que caracterizan al Portal San Nicolás, uno de los ingresos más emblemáticos al corazón de la provincia.