Gendarmería Nacional alerta amarilla Iberá
Se volvió a habilitar el acceso al Portal San Nicolás en el Iberá, pero con restricciones

En estas últimas semanas se realizaron obras para mejorar los caminos y finalmente ya están transitables pero para algunos vehículos.

Por El Litoral

Martes, 27 de enero de 2026 a las 20:16

Tras permanecer cerrado el acceso al Portal San Nicolás del Parque Nacional Iberá en la localidad de San Miguel, volvió a quedar habilitado este martes. Luego de los trabajos realizados, los caminos se encuentran transitables pero solo se puede acceder en vehículos 4x4 y no se puede circular en días de lluvias ni hasta 72 horas posteriores a precipitaciones. 

Los caminos están habilitados 

La reapertura se da en el marco de un trabajo conjunto entre el Parque Nacional Iberá, la Municipalidad de San Miguel, la comunidad local y el acompañamiento del sector privado. Si bien las tareas de mejora continúan, confirmaron que el acceso puede utilizarse respetando estrictas recomendaciones de seguridad, con el objetivo de preservar el camino y evitar inconvenientes a los visitantes.

El tránsito está permitido únicamente con vehículos 4x4 y que no se debe circular en días de lluvia ni hasta 72 horas posteriores a precipitaciones. Además, se solicita evitar el ingreso de vehículos de gran porte y motorhomes de tracción simple”, señalaron desde el Municipio de San Miguel. 

Además, agradecieron la paciencia de vecinos y turistas durante el tiempo que demandan los trabajos para lograr un acceso seguro y duradero, fundamental para el desarrollo del turismo sustentable en la zona.

Con la reapertura del portal, el Parque Nacional Iberá vuelve a recibir a quienes elijan disfrutar de las vacaciones de verano en contacto directo con la naturaleza, la fauna silvestre y los monumentos naturales que caracterizan al Portal San Nicolás, uno de los ingresos más emblemáticos al corazón de la provincia. 

 

