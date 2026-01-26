Boca Unidos confirmó el regreso de un arquero surgido de sus inferiores

Un regreso confirmó Boca Unidos en el armado de su plantel para el Torneo Federal A de Fútbol 2026. Se trata del arquero correntino Federico Quijano, un jugador surgido de las inferiores del Aurirrojo pero que en el 2025 había emigrado de la entidad correntina.

Sin posibilidades en el equipo de primera, Quijano (25 años) disputó el Federal A 2025 en Sol de América de Formosa pero ahora concretó su regreso a Corrientes. "Hola Fede, te estábamos esperando", anunció Boca Unidos la vuelta el arquero.

"Un producto 100% de nuestras inferiores vuelve a ponerse la roja y amarilla en la temporada 2026 del Torneo Federal A. ¡Bienvenido a tu casa, Fede!", publicó Boca Unidos con una foto del arquero en sus redes sociales.

Quijano es el segundo arquero que se suma al equipo correntino. El primero había sido Luis Ojeda, un experimentado jugador argentino de 35 años que llega proveniente del fútbol boliviano.

La pretemporada de Boca Unidos comenzará este jueves 29 y el entrenador Lucas Batistuta, hijo Gabriel - histórico goleador de la selección Argentina-, ya tiene 13 jugadores confirmados para esa jornada.

Los jugadores confirmados para el nuevo proyecto de Boca Unidos son: Lautaro Ludueña, Gustavo Bombaj, Pablo Moreyra, Bryan Mendoza, Luis Ojeda, Cristian Chávez, Martín Ojeda, Saúl Abecasis, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz, Leandro Gómez y Alejandro Leani.