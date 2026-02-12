Diputados dio media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados le dio este jueves media sanción a la Ley Penal Juvenil, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno, que propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad. Fue en el marco de una sesión especial convocada para abordar ese tema junto con la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El proyecto fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.

El proyecto oficialista fija la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y establece un nuevo esquema de sanciones y medidas socioeducativas. La discusión se dio en medio de un escenario de apoyos y resistencias cruzadas entre los bloques, con posiciones divergentes sobre el alcance de la reforma, el tipo de penas previstas y el enfoque del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

El Poder Ejecutivo celebró la media sanción de Diputados este jueves, ocasión en la que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó un mensaje en el que subrayó: "Delito de adulto, pena de adulto".

"Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina. Fin", escribió el mediático funcionario.

(En desarrollo)