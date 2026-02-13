San Luis: una persona therian fue a una veterinaria y dijo tenía “moquillo”

El fenómeno de los therian, personas que aseguran sentirse animales y adoptan sus comportamientos en la vida cotidiana, avanza en el país y en la provincia de San Luis una persona que se autopercibe como perro quiso atenderse en una veterinaria por un cuadro de “moquillo”. La profesional, tras explicarle que no podía tratar a seres humanos, se negó atenderla.

Verónica Veglia, presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, contó el caso en diálogo con la radio LU5. Según dijo, el therian llegó acompañado de otra persona que tenía el rol de “amo”. Ambos tenían entre 30 y 40 años. El argumento del therian es que padecía de “moquillo”, una enfermedad común en perros. Según notó la veterinaria, el paciente padecía en realidad de un cuadro gripal.

“Tuvimos un caso acá esta semana en el que cayeron una persona therian con una persona humana, digamos. (...) Obviamente, nosotros como médicos veterinarios, no podemos atender a personas humanas porque es algo que no nos compete. En nuestro título sería hacer ejercicio ilegal de nuestra profesión, algo lo cual nosotros bregamos mucho. Entonces no podríamos meternos en esa área”, dijo.

“El abordaje que tuvo la colega fue bastante serio y ubicado La colega nuestra particularmente insistió que ella no puede tratar una enfermedad en un ser humano. Le dijo que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia, ya sean salas primarias, los hospitales regionales o el hospital central que se encuentra acá en la provincia”, agregó Veglia.

De acuerdo con la profesional, el therian padecía un resfriado. “Las personas aludían que tenía moquillo, que es una enfermedad muy común en los perros”, dijo.