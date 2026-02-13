La UIA se reunió con Caputo, que les dijo que aprovechen la ley laboral

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que tuvo “una excelente reunión” con la plana mayor de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la que se habló de la reforma laboral, la ley de inocencia fiscal y la necesidad de baja de impuestos, principalmente en provincias y municipios. El cara a cara se dio tras la tensión entre el Gobierno y Paolo Rocca por la licitación de caños que perdió Techint.

Al encuentro asistieron Martín Rappallini, presidente de esa institución, junto a uno de los vicepresidentes Rodrigo Pérez Graziano, de la asociación de fabricantes de autos, y el secretario Eduardo Nougués, de Ledesma.

Según detalló en su cuenta oficial, durante el encuentro abordaron “la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL”, en referencia al Fondo de Asistencia Laboral para el pago de indemnizaciones, además de “las medidas para reducir los costos de la industria del juicio”.

Caputo señaló que también analizaron “el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años” y el RIMI para pymes.

De acuerdo con el ministro, “todos estos cambios, junto con la ley de Inocencia fiscal serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país”, que apunta a que “prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo”.

En ese marco, indicó que conversaron sobre “la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios”, con el objetivo de que las industrias locales “puedan ser más competitivas”.

Finalmente, destacó que “hay una gran relación con la UIA” y aseguró que continuarán trabajando de manera conjunta “para que la gente tenga finalmente acceso a mejores productos, a mejores precios”.

Por su parte, la UIA informó que durante el encuentro “dialogaron sobre la importancia de la modernización laboral y analizaron el contexto actual”. En el comunicado, la entidad empresaria señaló que se destacó el “ordenamiento macroeconómico”, aunque se advirtió sobre “las dificultades del proceso de estabilización y el impacto sobre el sector”, en un escenario de “caída del empleo y falta de recuperación de los niveles de actividad”.