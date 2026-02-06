La CGT evalúa un paro general el día del debate por la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá hoy a las 11 para definir su estrategia frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que será debatida la próxima semana en el Senado. El encuentro del Consejo Directivo se realizará en la sede de Azopardo y tendrá como eje central la posible convocatoria a un paro o una movilización el día del tratamiento legislativo.

La conducción sindical llega a la reunión atravesada por diferencias internas sobre el alcance de las medidas de fuerza. Mientras un sector priorizó en las últimas semanas el diálogo político y las gestiones con gobernadores, otra ala de la central obrera insiste en avanzar con acciones de mayor impacto contra el proyecto oficial.

Debate interno

En la previa del encuentro, varios dirigentes de la CGT mantuvieron contactos con gobernadores del peronismo que manifestaron su rechazo a la reforma laboral y advirtieron sobre un eventual deterioro de las condiciones de trabajo. No obstante, esos respaldos no fueron homogéneos y algunas conversaciones previstas quedaron en suspenso.

En ese contexto, una de las alternativas que se evaluará es la convocatoria a una movilización frente al Congreso el día en que se inicie el debate en la Cámara Alta, como señal de rechazo al contenido de la iniciativa.

Por su lado, los sindicatos del transporte insistieron en la necesidad de avanzar hacia el paro general y recordaron antecedentes de resistencia sindical frente a reformas laborales promovidas por gobiernos anteriores.

