Evalúan extender un día las sesiones para aprobar la reforma laboral antes de marzo

A cuatro días de haber comenzado las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, el Gobierno se debate internamente si realizar una ligera modificación a este período para poder lograr una aprobación parlamentaria antes del comienzo de la Apertura de Sesiones Ordinarias, las cuales se hacen obligatoriamente todos los 1 de marzo.

Dos integrantes de la mesa política confirmaron a la prensa que se analiza atrasar un día más la finalización de las sesiones extraordinarias. Es decir, que esta fecha sea el 28 de febrero en vez del 27.

“Es muy probable que se pueda dar. Depende de lo que pase en el Senado”, admitió un altísimo integrante del círculo presidencial. Otra fuente admitió: “Lo propusimos y estamos esperando respuesta. Hacemos números para ver si llegamos. Es un escenario probable”.

Es que el oficialismo enfrenta dificultades para emitir dictamen antes del 18 debido a los feriados de carnaval, que mantendrán cerrado el Congreso el lunes 16 y martes 17, complicando el traslado de los diputados nacionales, que prevén viajar a sus provincias para aprovechar a estar por fin de semana largo.

Una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados explicó que sería ideal lograr un dictamen el viernes 13 de febrero, pero que esto sería prácticamente imposible: y es que existe un plazo obligatorio de 48 horas para terminar de enviar la media sanción de una cámara a la otra.

“Los senadores terminan de sesionar el miércoles y se van a ir a casa. Los diputados lo van a hacer el jueves y van a tener más prisa para irse”, reflexiona un coordinador del bloque libertario, donde se percataron de estas dificultades algunos días atrás, cuando ya se había consumado el Decreto en el que Javier Milei indicó que Extraordinarias sería del 2 al 27 de febrero.

¿Pero por qué el Gobierno tendría problema en dictaminar el 18 de febrero? Porque el reglamento de la Cámara dice que no se pueden sacar dictámenes 10 días (o menos) antes de que finalicen las sesiones. “Estuvimos muy verdes”, se reían en un importante despacho oficial.

Tibieza de la CGT

Por su parte, la central sindical más importante, la CGT, decidió hacerle otro gesto al Gobierno y no convocó a paro. Solamente se movilizará con una marcha al Congreso cuando se trate el proyecto.