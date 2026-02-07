Tres de Abril se prepara para vivir la 12° Fiesta Provincial de la Batata

El intendente de Tres de Abril, Diego Soto, destacó la importancia histórica y productiva de la 12° Fiesta Provincial de la Batata, un evento que representa un verdadero sueño cumplido para los productores locales y para toda la comunidad que se realizará los días 7 y 8 de febrero en la Escuela N° 436.

Soto recordó los orígenes de la celebración, que comenzó como una pequeña fiesta departamental y, con el paso del tiempo, logró crecer hasta convertirse en un evento de alcance provincial. “Esta fiesta nació en una casa muy pequeña, como fiesta departamental. Se organizaron tres ediciones hasta que se logró llegar a la Fiesta Provincial, que era el gran sueño de los productores. Hoy estamos celebrando 17 años de esta fiesta que es un orgullo para Tres de Abril”, expresó.

El jefe comunal remarcó que el municipio acompaña de manera permanente al sector productivo para fortalecer el evento. “Esto no es solo un logro del intendente, sino fundamentalmente de los productores. Desde el municipio acompañamos para que este sueño se haga realidad y para que la fiesta tenga la magnitud que hoy está alcanzando”, señaló a Ñande Cable.

Artistas y una grilla de primer nivel

Soto también se refirió al armado de la grilla artística, destacando el esfuerzo conjunto para ofrecer un espectáculo de calidad. “La idea siempre fue hacer algo lindo y accesible. Gracias a gestiones y a la buena relación con los representantes artísticos, se pudo conformar una cartelera muy importante, incluso con la presencia de un artista internacional que hoy está en un gran momento”, explicó.

El sábado la fiesta se inaugurará a las 21 horas, con la elección de la reina, y contará con la actuación de Los Forasteros, Diego Gutiérrez, Sergio Almirón, Los Primos de Mercedes y la presentación de una escuela de samba para la apertura. El domingo, también desde las 21, se presentarán Los Príncipes de Misiones, Los Alonsitos, y el gran cierre estará a cargo de Lucas Sugo, lo que genera una expectativa especial por la llegada de artistas de primer nivel, incluso de proyección internacional.

En cuanto a las entradas, Soto informó que se abona a partir de los 13 años. Las anticipadas para el domingo tienen un valor de 20 mil pesos, mientras que en puerta costarán 30 mil pesos. El sábado la entrada general será de 6 mil pesos.

Si bien hubo cambios y reprogramaciones por superposición de fechas con otros eventos de la región, el intendente aseguró que la grilla se mantuvo y que incluso se generó aún más entusiasmo tras la suspensión previa. “Hoy hay más expectativas que antes. Se mantuvieron los artistas y hay un clima de mucha ilusión por lo que se viene”, agregó.

Impacto turístico y regional

El intendente subrayó que la Fiesta Provincial de la Batata ya se convirtió en un atractivo turístico para Tres de Abril y la zona. “Hoy tenemos muchas consultas de turistas. Esto ya es parte del turismo, es mostrar al mundo lo que hacemos, nuestra producción y nuestra identidad. Es algo muy lindo para el pueblo”, afirmó.

Finalmente, Soto realizó una invitación abierta a toda la región: “Los esperamos con los brazos abiertos. Va a haber bebidas, comidas, espectáculos, seguridad, estacionamiento y todo lo necesario para que la gente pueda venir a disfrutar. Invitamos a todos a compartir con nosotros esta gran fiesta, que es de Tres de Abril pero también de toda la región”.

Fuente: Ñande Cable