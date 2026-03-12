El Indec dará a conocer la inflación de febrero: qué estiman los analistas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el dato de inflación de febrero, un indicador clave para evaluar la evolución de los precios en el comienzo de 2026. El resultado será seguido de cerca por el Gobierno nacional y por el mercado.

Las estimaciones de consultoras privadas anticipan un índice similar al registrado en enero, cuando el IPC marcó 2,9%. En general, los analistas proyectan que la inflación del segundo mes del año se ubicará entre 2,8% y 3%.

El dato oficial se publicará a las 16 y servirá como referencia para analizar la dinámica inflacionaria en el corto plazo. Entre los factores que influyen en el resultado mensual aparecen los precios de la canasta básica, las tarifas reguladas y la evolución de los combustibles.

Entre las consultoras, la proyección más baja corresponde a Analytica. La firma estima una inflación de 2,8% para febrero, lo que implicaría una leve desaceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

En el otro extremo, Eco Go prevé un índice de entre 2,9% y 3%, lo que marcaría una ligera suba frente al dato de enero. Una estimación similar fue planteada por la consultora C&T, que también ubica el indicador en torno al 2,9%.

En ese contexto, el presidente Javier Milei sostuvo que la inflación volverá a mostrar una tendencia descendente después del primer trimestre del año. Sin embargo, los analistas advierten que el proceso podría ser más gradual de lo esperado.

Con información de Infobae.