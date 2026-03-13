Milei participa en el Madrid Economic Forum y se reunirá con Abascal

El presidente argentino, Javier Milei, aterrizó en la tarde de este viernes en Madrid, en la que es su quinta visita a España desde que asumió como Jefe de Estado en diciembre de 2023, para participar en el Madrid Economic Forum 2026, un evento de corte ultraliberal dominado por la agenta antiwoke, y reunirse con su amigo y aliado internacional Santiago Abascal, presidente de Vox.

Junto a su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el presidente libertario partió desde Buenos Aires la noche del jueves (23:00 hora argentina), aterrizando en Madrid a las 16:30 hora española (12:30 horas en Argentina). Según han informado desde el Gobierno argentino, la agenda de los hermanos Milei para el viernes está vacía.

Este sábado, el libertario se reunirá con el presidente del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, a las 10:00 horas (06:00 horas en Argentina). Una hora después Milei tiene programada otra reunión con su amigo Jesús Herta de Soto, un economista y profesor universitario cercano al libertario desde antes de ostentar el bastón presidencial.

Su presencia en el acto central que justifica su viaje a España, el Madrid Economic Forum 2026, está programada para las 20:15 horas (16:15 horas en Argentina). Allí, el presidente argentino protagonizará la última ponencia del evento y recibirá un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises por parte del Doctor Philipp Bagus.

La organización del evento corre a cargo de las empresas Racks Labs y Abast, ambas radicadas en Andorra, país conocido por su baja presión fiscal.