A Caputo le preocupa la inflación pero pronosticó que llegaría a cero

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este viernes que en el Gabinete no hubo sorpresa por el índice de inflación relativo a febrero, que según el Indec fue de 2,9 %. "Esperábamos el dato y sabíamos que vendría en ese entorno. Claro nos preocupa pero nos ocupa", señaló el funcionario durante una entrevista televisiva.

"La suba de la carne pegó, así como la suba de las tarifas también. Claro que nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa", declaró Caputo, consultado por el dato difundido por el Indec este jueves, que marcó el noveno mes consecutivo sin que la inflación baje. "Pero la política monetaria del Banco Central (BCRA) apunta a tener los niveles de inflación más bajos posibles", agregó.

También este jueves, además de que se conociera el dato de inflación, el Gobierno tuvo una buena noticia: en una licitación clave, el Ministerio de Economía refinanció más del 100 % de vencimientos y colocó alrededor de 150 millones de dólares en un bono emitido en dólares.

Caputo, en diálogo con TN, encadenó ese factor al de la inflación y la política del BCRA: "La cantidad de pesos está muy controlada y viene creciendo por debajo de la inflación, y eso terminará en una inflación más baja. Se sigue haciendo los deberes, no hay déficit fiscal y la inflación va a terminar convergiendo en los niveles internacionales".

"La inflación se ralentizó desde el ataque político del año pasado, desde las elecciones. Hasta junio la inflación bajó al 1,5 % pero vino ese ataque furioso y decantó en una dolarización. Cayó la demanda de nuestra moneda y subieron los otros precios. El mismo riesgo país estaba en 500 y pico y se fue a 1.500. Ese ataque político nos hizo retroceder algunos casilleros pero ahora estamos encaminados de nuevo", sugirió el ministro.

Consultado sobre si se cumplirá el pronóstico del Presidente de inflación cero en agosto, el ministro contestó: "Podría ser, tranquilamente. Es difícil predecir el cuándo en los índices. Pero no me preocupa. Si no es agosto, será septiembre u octubre".

Habló de un shock externo "brutal", por el contexto geopolítico, aunque destacó que el orden en la macroeconomía redujo los daños.

Luego en la entrevista le preguntaron si hay una combinación de inflación y estancamiento en la Argentina. "No, y eso no lo digo yo, sino los números. Es dato, no es opinable", dijo Caputo, que apuntó al crecimiento de la economía y las expectativas de crecimiento de 1 % por trimestre.

"Hay mucha gente que la pasa mal, somos consientes de eso", reconoció el ministro.